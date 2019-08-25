Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отметился 50-й результативной передачей в английской Премьер-лиге и сделал это быстрее всех в истории турнира. Футболист отдал голевой пас на Агуэро в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (в данный момент счёт 2:1, идёт 2-й тайм).

Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач

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