Футбол

Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передачЧемпионат 10:16

Борнмут — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
10′
Кайл Уокер
13′
Эдерсон Сантана
15′
Серхио Агуэро
Чарли Дэниэлс
Харри Уилсон
37′
43′
Рахим Стерлинг
Харри Уилсон
45′+3′
Джефферсон Лерма
56′
58′
Илкай Гюндоган
Родриго Эрнандес
64′
Серхио Агуэро
Адам Смит
Джордон Айб
68′
Каллум Уилсон
Доминик Соланке
69′
79′
Бернарду Силва
Рияд Марез
90′
Николас Отаменди
90′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отметился 50-й результативной передачей в английской Премьер-лиге и сделал это быстрее всех в истории турнира. Футболист отдал голевой пас на Агуэро в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (в данный момент счёт 2:1, идёт 2-й тайм).
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