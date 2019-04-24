Футбол

Де Брейне не поможет «Манчестер Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед»Vprognoze.ru вчера в 11:30

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
Напомним, Де Брейне получил травму в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Бельгийский хавбек вышел в основном составе, однако уже в первом тайме получил повреждение и покинул поле на 38-й минуте.
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