Футбол
Де Брейне: «Если „Ливерпуль“ станет чемпионом, это будет заслуженно»Sport24.ru 04:12
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне считает, что лидирующий в английской Премьер-Лиге «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом. При этом бельгиец отмечает, что «горожане» постараются остановить мерсисайдцев.
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