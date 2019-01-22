Футбол

Де Брейне: «Если „Ливерпуль“ станет чемпионом, это будет заслуженно»Sport24.ru 04:12

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне считает, что лидирующий в английской Премьер-Лиге «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом. При этом бельгиец отмечает, что «горожане» постараются остановить мерсисайдцев.
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Де Брейне: «Если „Ливерпуль“ станет чемпионом, это будет заслуженно»

Sport24.ru04:12

Кевин Де Брейне: «Если „Ливерпуль“ станет чемпионом - это будет заслуженно»

Спорт-Экспресс03:52

Кевин де Брюйне: «Если „Ливерпуль“ станет чемпионом, нужно будет просто принять это и поздравить их»

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Де Брёйне: если «Ливерпуль» станет чемпионом, то это будет заслуженно

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Де Брюйне: «Если „Ливерпуль“ выиграет АПЛ - поздравим их»

Soccer.ru02:53

Кевин Де Брюйне: Если «Ливерпуль» станет чемпионом, то мы должны это просто принять

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Де Брюйне: «„Ливерпуль“ будет достойным чемпионом АПЛ, если удержится на первом месте»

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