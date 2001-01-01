Футбол

Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»
Чемпионат
10:28

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург». Также к игроку есть интерес от других команд Российской Премьер-Лиги. Решение будет принято после новогодних праздников.
Чемпионат10:28

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СМИ: Давыдов может сменить «Спартак» на «Оренбург»

Матч ТВ12:13

СМИ: Давыдов может сменить «Спартак» на «Оренбург»

Sportbox.RU12:13

Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»

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Перейдет ли Давыдов в «Оренбург»? Отвечает член попечительского совета клуба

Спорт-Экспресс11:06

Форвард «Спартака» может отправиться на просмотр в «Оренбург»

Soccer.ru10:40

Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»

Чемпионат10:28
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Денис Алексеевич Давыдов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Спартака», выступающий на правах аренды за юрмальский «Спартак».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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