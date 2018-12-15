Политика
Давос снял запрет на участие России в форуме
Давос снял запрет на участие России в форумеBFM.ru03:55
Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ.
BFM.ru03:55
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с чего всё началось
Ранее газета Financial Times сообщила, что предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в Давосском форуме из-за того, что они попали в американский санкционный список.РИА Новости03:52
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Политика
В Киеве начался «объединительный собор»
Обновлено в 05:19
Политика
Путин встретился с мальчиком, которому обещал полет над Петербургом
Президент России Владимир Путин встретился с Артёмом Пальяновым из Ленинградской области – мальчиком, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, и желание которого глава государства ранее обещал исполнить, показав город с борта вертолёта.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Пентагон оставил без ответа обращения министра обороны России Шойгу
В Пентагоне не ответили на обращения министра обороны РФ Сергея Шойгу, он предложил обсудить на уровне военных ведомств разногласия, возникшие по условиям соблюдения странами Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:08
Политика
Путин потребовал не затягивать с созданием культурных кластеров
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству потребовал не затягивать с созданием культурных кластеров в регионах России.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Минобороны ФРГ купит новый Airbus из-за поломки лайнера Меркель
Министерство обороны ФРГ намерено купить новый самолёт Airbus в связи с поломкой лайнера канцлера Ангелы Меркель, сообщает Bild.
Обновлено в 07:13
Политика
Австралия признала Иерусалим столицей Израиля
Ожидается, что вопрос о признании Иерусалима столицей Израиля будет официально озвучен на заседании правительства.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы
Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы на родину.
Обновлено в 01:24
Политика
Экс-посол заявил о желании США лишить Россию сильной армии
Бывший посол Соединенных Штатов на Украине и директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил, что США хотят лишить Россию сильной армии.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Генсек ООН осудил решение Косово создать свою армию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встревожен сообщением о принятии парламентом самопровозглашенного Косово трех законопроектов, направленных на создание собственной армии, говорится в заявлении пресс-офиса главы всемирной организации.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы
Федеральный судья Рид О'Коннор в городе Форт-Уэрт, штат Техас, признал неконституционным закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (Patient Protection and Affordable Care Act), более известный как «Обамакер», сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 00:12
Политика
Бутина может дать показания по другому уголовному делу в США
Прокуратура США попросила Федеральный суд Вашингтона предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу.
Обновлено в 03:20
Политика
В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол»
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Петр Порошенко попал в "политический капкан".
Обновлено в 02:52
Политика
Мик Малвейни станет и.о. главы аппарата Белого дома
Президент США Дональд Трамп сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвейни, который сейчас занимает должность директора административно-бюджетного управления Белого дома.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе», — написал он.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Глава Еврокомиссии Юнкер потрепал чиновницу за волосы
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудниц во время прибытия на второй день саммита лидеров Евросоюза в пятницу, 14 декабря.
Обновлено в 00:46