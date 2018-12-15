Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Давос снял запрет на участие России в форуме

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