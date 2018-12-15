Политика
Давос снял запрет на участие России в форуме
Давос снял запрет на участие России в форумеBFM.ru03:55
Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ.
BFM.ru03:55
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Политика
На «объединительный собор» в Киеве прибыли два архиерея УПЦ
Два архиерея канонической Украинской православной церкви прибыли на «объединительный собор» в центре Киева, сообщается на сайте Религиозно-информационной службы страны.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Шойгу предложил главе Пентагона обсудить Договор о РСМД
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Генсек ООН осудил решение Косово создать армию
Обеспокоенность по поводу принятия парламентариями Косово ряда законопроектов, направленных на создание полноценной армии, выразил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
В Сети появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы
Стратегическая военная техника прибыла в Венесуэлу 10 декабря для участия в полетах.
Обновлено в 01:02
Политика
Бутина может дать показания по другому уголовному делу в США
Прокуратура США попросила Федеральный суд Вашингтона предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу.
Обновлено в 03:20
Политика
Экс-посол заявил о желании США лишить Россию сильной армии
Бывший посол Соединенных Штатов на Украине и директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил, что США хотят лишить Россию сильной армии.
Обновлено в 01:38
Политика
Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы
Федеральный судья Рид О'Коннор в городе Форт-Уэрт, штат Техас, признал неконституционным закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (Patient Protection and Affordable Care Act), более известный как «Обамакер», сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 00:12
Политика
В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол»
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Петр Порошенко попал в "политический капкан".
Обновлено в 02:52
Политика
В Крыму обвинили ЕС в оценках из «параллельной реальности»
Евросоюз живет в параллельной реальности, давая одностороннюю оценку провокации ВМС Украины в Керченском проливе.
Обновлено в 03:41
Политика
Австралия признала Иерусалим столицей Израиля
Ожидается, что вопрос о признании Иерусалима столицей Израиля будет официально озвучен на заседании правительства.
Обновлено в 04:13
Политика
Глава Еврокомиссии Юнкер потрепал чиновницу за волосы
Обновлено в 00:46
Политика
Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Трамп назначил и.о. главы аппарата Белого дома
Президент США Дональд Трамп сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома назначен Мик Малвейни.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
На «российское дело» в США потратили 25 млн долларов
Минюст США опубликовал отчет о том, сколько потрачено средств на расследование якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено вчера в 18:26