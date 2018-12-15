Политика

Давос отменил запрет на участие России в форуме
DP.RU
вчера в 04:37

Российская правительственная делегация примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку его организаторы отменили ограничение на участие в нем попавших под санкции российских бизнесменов.
DP.RUвчера в 04:37

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ВЭФ снял ограничения на участие в Давосе российских бизнесменов

Российская газета12:31

ВЭФ подтвердил участие российской делегации в Давосском форуме

Коммерсантъ06:39

В Давосе поприветствовали участие делегации из России на ВЭФе

Известия06:34

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Давос снял ограничения на участие российских бизнесменов в форуме

РИА Новостивчера в 09:05

Организаторы Давоса изменили позицию по участникам из РФ после переговоров в Дубае

Интерфаксвчера в 07:29

Организаторы Давосского форума отменили ограничения для делегации России

РБКвчера в 04:11
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