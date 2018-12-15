Политика

Давос отменил запрет на участие России в форуме
DP.RU
вчера в 04:37

Российская правительственная делегация примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку его организаторы отменили ограничение на участие в нем попавших под санкции российских бизнесменов.
DP.RUвчера в 04:37

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ВЭФ снял ограничения на участие в Давосе российских бизнесменов

Российская газета12:31

ВЭФ подтвердил участие российской делегации в Давосском форуме

Коммерсантъ06:39

В Давосе поприветствовали участие делегации из России на ВЭФе

Известия06:34

ВЭФ подтвердил участие делегации из России в Давосском форуме

ТАСС06:35

Давос снял ограничения на участие российских бизнесменов в форуме

РИА Новостивчера в 09:05

Организаторы Давоса изменили позицию по участникам из РФ после переговоров в Дубае

Интерфаксвчера в 07:29

Организаторы Давосского форума отменили ограничения для делегации России

РБКвчера в 04:11
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Политика

ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

Обновлено в 08:31
Армия и оружие

В РВСН заявили о скором начале испытаний МБР «Сармат»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что лётные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» пройдут на космодроме Плесецк в ближайшее время.
Обновлено в 18:44
Политика

Би-би-си объяснила поиск влияния России на протесты во Франции

В начале декабря министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти страны ведут расследование возможного вмешательства России в протесты.
Обновлено в 17:54
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Порошенко отказался обсуждать свое участие в президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко отказался обсуждать возможное участие в выборах главы государства, которые намечены на март 2019 года.
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Политика

Президенты Судана и Сирии провели переговоры

Обновлено в 16:27
Политика

Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение в ряде регионов страны не будет продлено, если не произойдёт «вторжение российских войск» на украинскую территорию.
Обновлено в 10:50
Политика

В Тбилиси оппозиционеры расставили палатки перед зданием парламента

Оппозиционеры из объединения "Сила в единстве", которые не признают результаты прошедших президентских выборов, расставили в центре Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели палатки, требуя проведения досрочных парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Турция заявила о планах США уйти из Сирии

«Думаю, президент Трамп сейчас рассматривает возможность покинуть Сирию», — заявил он.
Обновлено в 07:29
Политика

В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России.
Обновлено в 11:41
Политика

WP узнала о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства

Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).
Обновлено в 12:59
Политика

Мэй оценила возможность нового референдума по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что новый референдум по Brexit нанесет непоправимый ущерб политике британского правительства, передает Reuters.
Обновлено в 17:53
Политика

Во Франции обсудят проведение референдумов гражданской инициативы

Требование движения «жёлтых жилетов» об организации референдумов гражданской инициативы, на которых будут рассматриваться вопросы государственной важности, обсудят во Франции, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Обновлено в 15:45
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В Брюсселе проходят массовые протесты против миграционного пакта ООН

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.
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Что ждёт УПЦ МП после создания «новой церкви» на Украине

В новую структуру, по информации источника RT в партии «Батькивщина», войдут Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
Обновлено в 17:03
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