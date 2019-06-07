Давление США на Данию по «Северному потоку-2» осудил ШредерГазета.Ru 04:51

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку — 2", завил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер. При этом он подчеркнул, что Вашингтон преследует "не только дружелюбные мотивы".

с чего всё началось

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по "Северному потоку-2", передает РИА "Новости".

Давление США на Данию по «Северному потоку-2» осудил Шредер

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