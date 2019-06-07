Политика
Давление США на Данию по «Северному потоку-2» осудил ШредерГазета.Ru 04:51
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по "Северному потоку-2", передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку — 2", завил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер. При этом он подчеркнул, что Вашингтон преследует "не только дружелюбные мотивы".РИА Новости03:06
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Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
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Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
«Нафтогаз» согласился на переговоры с «Газпромом»
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Обновлено в 08:57
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца
Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.
Обновлено в 08:55
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Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
Модератор пленарного заседания спросила у президента РФ, где место России в схватке за экономическое первенство и нужно ли России выбирать одну из парадигм, на что Путин ей ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".
Обновлено в 09:36
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Космос
Российский робот Федор не влез в люк корабля «Союз»
Обновлено в 05:44
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин заявил о сбоях в существующей модели мировой экономики
Существующая модель мировой экономики находится в кризисе, несмотря на рост, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 07:53
Политика
Лидер украинских националистов предложил Зеленскому «самому выкопать хоть одну солдатскую могилу»
Украинские националисты критикуют решение президента Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась лицом к лицу с «любовницей» принца Уильяма
В отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма снова пробежал холодок. Разлад случился из-за того, что герцог не выполнил требование жены.
Обновлено в 08:12
Экономика
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая
Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено в 08:49
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
США решили отказаться от приема для обучения турецких пилотов на F-35
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Общество
Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Космос
Сборочное производство космических аппаратов появится в Подмосковье
Сборочное производство космических аппаратов будет создано на территории Щелковского городского округа до 2023 года.
Обновлено в 05:17
Общество
Почта и Lamoda Group создадут распределительный центр в Подмосковье
Крупнейший fashion-ритейлер на рынке российской электронной коммерции и национальный оператор почтовой сети планируют в течение пяти лет создать в Московской области распределительный центр площадью до 100 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:15
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Погребняк и Фидлер продлили контракты с «Уралом»
Обновлено в 06:53
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10