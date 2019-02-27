Давиташвили рассказал, почему отказался от контракта с «Рубином»Чемпионат 02:34

Грузинский полузащитник Зурико Давиташвили рассказал, почему отказался от контракта с казанским «Рубином» после трёх зимних сборов с командой.

Давиташвили рассказал, почему отказался от контракта с «Рубином»

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