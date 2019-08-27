Футбол
Kazanfirst.ruДавиташвили и Кварацхелия вызваны в сборную Грузии
Два футболиста «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия вызваны в состав национальной сборной Грузии, сообщает сайт казанского клуба. Футболистам вместе с их национальнйо командой предстоит отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Дании.
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Джано вызван в сборную Грузию на отборочный матч к чемпионату Европы-2020
Спорт-Экспрессвчера в 09:38
Игроки «Рубина» Кварацхелия и Давиташвили вызваны в сборную Грузии. Зурико – впервые в карьере
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Навыки работников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности Совместное исследование консалтинговой компании BCG и World Skills показало, что около 34 миллиона россиян обладают либо избыточными, либо недостаточными навыками для своей должности, попадая в "квалификационную яму", пишет РИА Новости.
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