Два футболиста «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия вызваны в состав национальной сборной Грузии, сообщает сайт казанского клуба. Футболистам вместе с их национальнйо командой предстоит отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Дании.

Давиташвили и Кварацхелия вызваны в сборную Грузии

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.

Политика Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7 Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

Происшествия ЕСПЧ вынес вердикт по делу Магнитского Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека в деле аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.

Экономика В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50% Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.

Игры В октябре выйдут ремастеры классических «Короля льва» и «Аладдина» На GameStop Con состоялся неожиданный анонс Disney: компания готовит обновлённые версии сразу двух классических платформеров Virgin Interactive — «Короля-льва» и «Аладдина».

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.

Экономика Темпы роста реальных доходов россиян обеспокоили Путина Глава РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики с членами правительства выразил озабоченность медленными темпами роста доходов населения.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.

Общество Почти 34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму» Навыки работников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности Совместное исследование консалтинговой компании BCG и World Skills показало, что около 34 миллиона россиян обладают либо избыточными, либо недостаточными навыками для своей должности, попадая в "квалификационную яму", пишет РИА Новости.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.

Технологии Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты Команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

Космос ЕКА и Роскосмос обсудили проект «ЭкзоМарс-2020» Недавно глава Европейского космического агентства совместно с главой «Роскосмоса» обсудили предстоящую миссию и договорились о приложении всех усилий для своевременного запуска миссии.

Политика Владимир Путин посетил новый аэропорт Саратова «Гагарин» Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова из Жуковского, где посетил авиасалон МАКС-2019 и провел встречу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.

Политика В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, взятой у границы с КНДР, после сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с завода по производства урана в уезде Пхёнсан в Желтое море.

Наука Оптимизм положительно влияет на продолжительность жизни Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.

Космос «Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.