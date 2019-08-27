Футбол

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruДавиташвили и Кварацхелия вызваны в сборную Грузии

Два футболиста «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия вызваны в состав национальной сборной Грузии, сообщает сайт казанского клуба. Футболистам вместе с их национальнйо командой предстоит отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Дании.
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