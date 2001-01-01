Футбол

Давид де Хеа: Игра «Манчестер Юнайтед» не соответствовала уровню клубаСоветский спорт 00:00

Эвертон — Манчестер Юнайтед
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
13′
Идрисса Гуйе
23′
Гильфи Сигурдссон
28′
46′
Фред
Скотт Мактомини
46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
51′
Люка Динь
56′
Тео Уолкотт
64′
68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
76′
77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
85′
Как капитан хочу сказать, что игра команды и результат не соответствовали уровню, который должен быть, когда ты надеваешь эту футболку. Мы знаем, что должны прибавлять, но слова мало что значат. Нам нужно отдавать все ради клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Давид де Хеа: Игра «Манчестер Юнайтед» не соответствовала уровню клуба

Советский спорт00:00

Де Хеа: «Сложно найти слова, чтобы описать мои чувства. Мы не соответствовали уровню „МЮ“»

Sport.ruвчера в 17:00

Де Хеа извинился перед болельщиками за поражение от «Эвертона»

Sportbox.RUвчера в 17:10

Де Хеа: сложно выразить словами то, что чувствую сегодня

Чемпионатвчера в 16:15

Де Хеа извинился перед болельщиками за поражение от «Эвертона»

Матч ТВвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика

Мизулина осудила наличие прав у россиян

Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.
Обновлено в 06:15
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой

Обновлено в 02:14
Политика

МИД: ОБСЕ не отреагировала на обстрел группы ВГТРК в Донецке

Международные институты никак не отреагировали на обстрел журналистов ВГТРК в Донецке.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Группировка террористов взяла ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Ответственность за серию терактов на Шри-Ланке взяла на себя террористическая организация «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» («Национальное единение»).
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье.
Обновлено вчера в 00:27
Энергетика

В США решили напомнить о санкциях против Ирана

В понедельник утром госсекретарь США Майк Помпео должен объявить, что со 2 мая госдеп откажется от исключений в санкциях на покупку иранской нефти, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в правительстве.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Политика

Совет Федерации остался без Интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Кино

Фильм «Воскресенье» выйдет в прокат без нецензурной лексики

Продюсер фильма «Воскресенье», участвующего в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля, Сабина Еремеева пообещала, что в прокат он выйдет без нецензурной лексики.
Обновлено вчера в 13:59
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись

Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина

Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Политика

Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога

Многие пенсионеры, если есть дача и силы работать на участке, стараются вырастить часть овощей на продажу, чтобы получить хоть какую-то прибавку к мизерной пенсии, выразил мнение глава президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников "Цветущая родина" Владимир Шаталинский.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Политика

Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Политика

Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400.
Обновлено в 02:33
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Стоимость самой доступной комплектации Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором в сочетании с МКПП составляет 1 029 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным, победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное