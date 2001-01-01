Футбол
Давид де Хеа: Игра «Манчестер Юнайтед» не соответствовала уровню клубаСоветский спорт 00:00
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
|13′
Идрисса Гуйе
|23′
Гильфи Сигурдссон
|28′
|46′
Фред
Скотт Мактомини
|46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
|51′
Люка Динь
|56′
Тео Уолкотт
|64′
|68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
|76′
|77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
|85′
|47%
|Владение мячом
|53%
|81%
|Процент точных передач
|78%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|6
|11
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
4
Кин
5
Зума
6
Джагелка
11
Уолкотт
18
Шнейдерлин
10
Сигурдссон
16
Маккарти
20
Бернард
29
Кэлверт-Льюин
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
18
Янг
20
Далот
15
Перейра
31
Матич
6
Погба
39
Мактомини
11
Марсьяль
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Как капитан хочу сказать, что игра команды и результат не соответствовали уровню, который должен быть, когда ты надеваешь эту футболку. Мы знаем, что должны прибавлять, но слова мало что значат. Нам нужно отдавать все ради клуба.
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