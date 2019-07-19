Бывший форвард туринского "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был задержан в Турине полицейскими за вождение в нетрезвом состоянии. Экс-футболист при этом оскорбил правоохранителей, остановивших его, назвав их "нищими собаками".

Давид Трезеге пойман пьяным за рулем и оскорбил полицейских

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