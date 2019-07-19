Происшествия
Давид Трезеге пойман пьяным за рулем и оскорбил полицейскихГазета.Ru 16:59
Бывший форвард туринского "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был задержан в Турине полицейскими за вождение в нетрезвом состоянии. Экс-футболист при этом оскорбил правоохранителей, остановивших его, назвав их "нищими собаками".
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
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