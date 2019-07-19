Происшествия
Давид Трезеге лишен прав за вождение пьянымСпорт-Экспресс вчера в 12:48
Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает Corriere di Torino, 41-летний француз был остановлен полицией в Турине.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Политика
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области
Обновлено в 07:44
Экономика
Верховный суд не разрешил повысить налог на недвижимость задним числом
Осенью 2018 года Мосгорсуд признал незаконным само постановление 937-ПП в части повышения кадастровой оценки задним числом — этот спор ранее также дошел до Верховного суда, который отправил дело на пересмотр.
Обновлено в 02:03
Футбол
«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матче
Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси».
Обновлено в 07:56
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Технологии
Ростелеком внедряет решения для умных подъездов
Решение получило название «Ростелеком Ключ» и объединяет услуги придомового видеонаблюдения и «умный домофон», которыми можно управлять со смартфона.
Обновлено в 03:55
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Игры
Создатели Half-Life разрабатывают новую игру
На YouTube-канале Valve News Network, основной деятельностью которого является освещение различных слухов и новостей о создателях Half-Life, вышло новое видео.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Обновлено в 07:27
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в Екатеринбурге
Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Названо оружие, сбившее иранский беспилотник над Ормузским проливом
Напомним, дрон неизвестной конструкции был нейтрализован с борта десантного корабля ВМС США Boxer после того, как аппарат проигнорировал неоднократные предупреждения не приближаться к кораблю.
Обновлено в 07:06
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 03:19
Общество
Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
Обновлено в 06:14
Политика
Константин Косачев: Новый председатель Еврокомиссии начала с фальстарта
Избранная только что на должность председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала, но мой взгляд, с фальстарта.
Обновлено в 06:59
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено вчера в 08:23