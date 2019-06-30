Футбол
Давид Сильва станет новым капитаном «Манчестер Сити»Чемпионат 05:20
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва станет новым капитаном английского клуба, сообщает Mirror. По информации источника, такое решение было принято главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
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