Футбол

Давид Сильва станет новым капитаном «Манчестер Сити»Чемпионат 05:20

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва станет новым капитаном английского клуба, сообщает Mirror. По информации источника, такое решение было принято главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сильва станет новым капитаном «Манчестер Сити» вместо Компани

Sport24.ru05:01

В «Манчестер Сити» появились новые капитан и вице-капитаны

Нева Спорт03:49

Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс03:15

Давид Сильва станет новым капитаном «Манчестер Сити»

Чемпионат05:20

Давид Сильва стал капитаном «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру03:49

Гвардиола назначил в «Манчестер Сити» нового капитана

Матч ТВ03:35

Стал известен новый капитан «Манчестер Сити»

Газета.Ru05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Технологии

Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года

Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Футбол

Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак»–ЦСКА

Обновлено в 12:38
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин прилетел в Иркутскую область

Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты

Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.
Обновлено в 11:11
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и Касаева

«Локомотив» объявил об уходе ряда футболистов. Клуб покинули полузащитник Алан Касаев, а также форварды Аршак Корян и Игорь Портнягин.
Обновлено в 11:45
Политика

Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР

Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Политика

Премьер Канады оконфузился на G20

Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено вчера в 17:31
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели

«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Спорт

Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к юбилею «Сейлор Мун»

Обновлено в 11:04
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Кино

Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон

Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 10:47
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Наука

Ученые описали предсмертные переживания

Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Дополнительные камеры установили на мосту в Киеве из-за трещин

Обновлено в 11:00
Футбол

Мурад Мусаев: «Пробуем разные сочетания на поле»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в преддверии матча Кубка Париматч Премьер с "Ростовом" рассказал о готовности команды.
Обновлено в 04:24
Кино

Принцесса Диана хотела сняться в продолжении фильма «Телохранитель»

Оказывается, во второй части фильма хотела сняться не просто актриса, а настоящая принцесса – принцесса Диана.
Обновлено вчера в 23:01
Кино

Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей

Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи

Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:41
Хоккей

«Даллас» выкупил контракт Ничушкина

Обновлено в 12:41
Футбол

«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче

"Рубин" с минимальным счетом уступил "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил полузащитник Павел Игнатович.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид Сильва
Испанский футболист
Испанский футболист, игрок английского клуба «Манчестер Сити» и экс-игрок национальной сборной Испании. Чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан и играющий тренер бельгийского клуба «Андерлехт» и национальной сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное