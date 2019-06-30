Футбол
Давид Сильва станет новым капитаном «Манчестер Сити»Чемпионат 05:20
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва станет новым капитаном английского клуба, сообщает Mirror. По информации источника, такое решение было принято главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Технологии
Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года
Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Футбол
Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак»–ЦСКА
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин прилетел в Иркутскую область
Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты
Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.
Обновлено в 11:11
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и Касаева
«Локомотив» объявил об уходе ряда футболистов. Клуб покинули полузащитник Алан Касаев, а также форварды Аршак Корян и Игорь Портнягин.
Обновлено в 11:45
Политика
Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР
Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Политика
Премьер Канады оконфузился на G20
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Обновлено вчера в 17:31
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Кино
Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон
Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 10:47
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Наука
Ученые описали предсмертные переживания
Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Футбол
Мурад Мусаев: «Пробуем разные сочетания на поле»
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в преддверии матча Кубка Париматч Премьер с "Ростовом" рассказал о готовности команды.
Обновлено в 04:24
Кино
Принцесса Диана хотела сняться в продолжении фильма «Телохранитель»
Оказывается, во второй части фильма хотела сняться не просто актриса, а настоящая принцесса – принцесса Диана.
Обновлено вчера в 23:01
Кино
Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей
Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию
Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи
Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:41
Хоккей
«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
Обновлено в 12:41
Футбол
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче
"Рубин" с минимальным счетом уступил "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил полузащитник Павел Игнатович.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50