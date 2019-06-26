Футбол
Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» следующим летомРИА Новости 00:20
Испанский полузащитник Давид Сильва объявил о том, что уходит из английского футбольного клуба "Манчестер Сити" по истечении срока контракта. Сильва перешел в "Сити" в 2010 году из испанской "Валенсии". Соглашение 33-летнего футболиста с "горожанами" завершается в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Не Китай». Сильва рассказал, где хочет продолжить карьеру после «Манчестер Сити»
Sport24.ruвчера в 19:04
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Транспорт
ЦОДД: Около тысячи парковочных мест для инвалидов обустроят в Москве до конца года
Порядка тысячи парковочных мест для инвалидов обустроят в Москве до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Назаров.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Авто
Кроссовер Geely Boyue показал, каким станет новый Geely Atlas
Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Американка заплатила $136 тысяч за «борьбу с русскими хакерами»
Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".
Обновлено в 02:14
Космос
Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов
В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
Обновлено 24 июня в 04:10
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Леопард с «двойным гражданством» заблудился между Россией и Китаем
Дальневосточный леопард, которого сфотографировал турист из КНР в районе российско-китайской границы между приморским селом Краскино и городом Хуньчунем провинции Цзилинь, попал в первые полосы газет в Китае.
Обновлено в 00:47
Политика
Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном
Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Общество
Глава Минпромторга переночевал в номере за 1,4 млн рублей
В 2017 году Мантуров жил в отеле Four Seasons в Мехико, в номере стоимостью 478 782 рублей в сутки, также с мраморной ванной.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
В Италии арестованы более 120 членов «Каморры»
В ходе спецоперации более 120 человек арестованы в различных районах Италии по обвинению в причастности к деятельности «Каморры» — неаполитанской мафиозной группировки.
Обновлено в 03:03
Общество
Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии
Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии.
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году
«В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 02:26
Спорт
Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Алибасов теперь говорит, что память не терял
В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым
Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Хоккей
«Ванкувер» сделал квалификационное предложение Голдобину
"Ванкувер" направил квалификационные предложения 8 игрокам, в том числе нападающему Николаю Голдобину, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Петербурге трамвай сбил велосипедиста
Жители Наставников сообщают в соцсетях, что велосипедисты довольно часто проезжают по переходу на этой улице прямо перед движущимся транспортом и водителям трамваев приходится регулярно использовать экстренное торможение.
Обновлено в 01:56
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде в июле
На азиатской территории страны температуры выше нормы прогнозируются в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39