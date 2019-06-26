Футбол

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» через годЕженедельник Футбол 05:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сделал заявление. Он сообщил, что намерен покинуть команду по окончании следующего сезона.
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Сильва назвал футболиста, который заменит его в «Ман Сити»

Матч ТВ05:13

Футболист «Манчестер Сити» Давид Сильва покинет клуб после окончания сезона-2019/20

ТАССвчера в 22:08

Давид Сильва сообщил об уходе из «Манчестер Сити»

Спорт-Экспрессвчера в 19:24

«Не Китай». Сильва рассказал, где хочет продолжить карьеру после «Манчестер Сити»

Sport24.ruвчера в 19:04

Давид Сильва: «Следующий сезон будет моим последним в „Манчестер Сити“»

Soccer.ruвчера в 19:36

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» после сезона-2019/20

Газета.Ruвчера в 21:06

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20

Чемпионатвчера в 18:58
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Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

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Политика

У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
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Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Политика

Гидролог предложил разобрать Крымский мост

Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено в 07:55
Политика

Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркокартелем

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
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Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки

С 2016 года молодой человек прошёл через 25 хирургических операций по удалению наростов на руках и ногах.
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Футбол

РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
Обновлено в 09:27
Политика

Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду

На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Футбол

«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро

По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
Обновлено в 04:29
Общество

Пособие на детей в России поднимут до 10 тыс. рублей

Повысить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет с 50 рублей предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
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Политика

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Происшествия

МВД рассчитывает на снижение ДТП после конфискации машин у пьяных водителей

Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Обновлено в 08:49
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.
Обновлено в 09:31
Политика

Путин подарил Зюганову на юбилей картину и материалы съезда КПСС

Обновлено в 09:14
Политика

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Обновлено в 09:06
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

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Авто

Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ

На Украине прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Обновлено в 07:18
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Семак раскритиковал новый формат лимита на легионеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не одобрил новый формат лимита на легионеров в РПЛ.
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Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
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США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана

«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
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Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
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Давид Сильва
Испанский футболист
Испанский футболист, игрок английского клуба «Манчестер Сити» и экс-игрок национальной сборной Испании. Чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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