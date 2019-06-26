Футбол
Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» через годЕженедельник Футбол 05:00
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сделал заявление. Он сообщил, что намерен покинуть команду по окончании следующего сезона.
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«Не Китай». Сильва рассказал, где хочет продолжить карьеру после «Манчестер Сити»
Sport24.ruвчера в 19:04
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
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Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
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Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Обновлено в 08:49
Транспорт
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Обновлено в 08:46
Армия и оружие
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Обновлено в 09:31
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Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
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Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
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Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
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Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ
На Украине прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не одобрил новый формат лимита на легионеров в РПЛ.
Обновлено в 08:13
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«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
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