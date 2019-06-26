Футбол
Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» через годЕженедельник Футбол 05:00
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сделал заявление. Он сообщил, что намерен покинуть команду по окончании следующего сезона.
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«Не Китай». Сильва рассказал, где хочет продолжить карьеру после «Манчестер Сити»
Sport24.ruвчера в 19:04
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
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