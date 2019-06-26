Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» через годЕженедельник Футбол 05:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сделал заявление. Он сообщил, что намерен покинуть команду по окончании следующего сезона.

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» через год

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