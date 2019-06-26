Футбол

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» через годЕженедельник Футбол 05:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сделал заявление. Он сообщил, что намерен покинуть команду по окончании следующего сезона.
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«Не Китай». Сильва рассказал, где хочет продолжить карьеру после «Манчестер Сити»

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Футболист «Манчестер Сити» Давид Сильва покинет клуб после окончания сезона-2019/20

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Soccer.ruвчера в 19:36

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Спорт-Экспрессвчера в 19:24

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20

Чемпионатвчера в 18:58
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
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Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост

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На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Давид Сильва
Испанский футболист
Испанский футболист, игрок английского клуба «Манчестер Сити» и экс-игрок национальной сборной Испании. Чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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