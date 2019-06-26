Футбол

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» через годЕженедельник Футбол 05:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сделал заявление. Он сообщил, что намерен покинуть команду по окончании следующего сезона.
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Сильва назвал футболиста, который заменит его в «Ман Сити»

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Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20

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Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» после сезона-2019/20

Газета.Ruвчера в 21:06

«Не Китай». Сильва рассказал, где хочет продолжить карьеру после «Манчестер Сити»

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Soccer.ruвчера в 19:36

Давид Сильва сообщил об уходе из «Манчестер Сити»

Спорт-Экспрессвчера в 19:24

Футболист «Манчестер Сити» Давид Сильва покинет клуб после окончания сезона-2019/20

ТАССвчера в 22:08
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Давид Сильва
Испанский футболист
Испанский футболист, игрок английского клуба «Манчестер Сити» и экс-игрок национальной сборной Испании. Чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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