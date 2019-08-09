Футбол
«Манчестер Сити» выбрал нового капитанаLenta.ru 11:02
Полузащитник бельгийской национальной команды Кевин Де Брейне станет вторым вице-капитаном. С 2011 года капитаном «Манчестер Сити» был защитник сборной Бельгии Венсан Компани, который покинул клуб по окончании прошлого сезона. Давид Сильва перешел в стан «горожан» из «Валенсии» в 2010 году.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
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