Футбол
Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити»Sport24.ru 10:12
33-летний Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года. Этот сезон станет для него последним в составе британского клуба. В прошлом сезоне капитаном «Манчестер Сити» был Венсан Компани, этим летом он покинул клуб.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Армия и оружие
Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР
Обновлено в 16:32
Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин станцевал под дождём под песню Ротару
На записи Галкин, облачённый в светлые шорты и футболку, во дворе загородного дома танцует под дождём под песню Софии Ротару "Вот и лето прошло".
Обновлено в 06:26
Транспорт
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Общество
Губернаторский оркестр Петербурга освобождает помещения в Доме радио, куда должен въехать дирижер Курентзис
В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что освобождаемые оркестрами помещения в Доме радио планируется передать под оркестр и оперу дирижера Теодора Курентзиса.
Обновлено в 04:26
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Футбол
«Барселона B» разгромила «Зенит-2»
Обновлено в 12:59
Культура
Актера Шувалова госпитализировали из-за осложнений после операции
По данным РЕН ТВ, причиной стали осложнения после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист пережил около недели назад.
Обновлено в 14:26
Гаджеты
Samsung все еще работает над Galaxy Home
Представитель Samsung поделился, что компания «продолжает совершенствовать и улучшать Galaxy Home до запуска, и с нетерпением ожидает возможности поделиться с поклонниками в ближайшее время».
Обновлено в 15:51
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда
Военные Южной Кореи проинформировали о том, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов.
Обновлено в 17:39
Политика
Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено в 01:49
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Здоровье
В Калининграде пройдет День здоровья
Сегодня, 10 августа, в Калининграде пройдет День здоровья, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено в 17:35
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ
Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США
Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".
Обновлено в 08:56
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16