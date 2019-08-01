Футбол
Давид Луиз в последний момент перешел в «Арсенал», Лукаку — в «Интер». Дедлайн АПЛ: главноеМатч ТВ вчера в 05:54
Чемпион Англии в составе "Лестера" запомнился тем, что оправдал свою фамилию, попив воду, и пошутил над этим. https: / / www.instagram.com / p / B0V748qHzyU / 16:20 Мы ждем официальных подтверждений трансферов центрального защитника Давида Луиза в "Арсенал", Ромелу Лукаку в "Интер" и Джованни Ло Челсо в "Тоттенхэм".
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Давид Луиз в последний момент перешел в «Арсенал», Лукаку — в «Интер». Дедлайн АПЛ: главное
Sportbox.RUвчера в 05:54
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
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