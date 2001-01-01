Футбол
Давид Луиз в последний момент перешел в «Арсенал», Лукаку — в «Интер». Дедлайн АПЛ: главноеМатч ТВ 05:54
Чемпион Англии в составе "Лестера" запомнился тем, что оправдал свою фамилию, попив воду, и пошутил над этим. https: / / www.instagram.com / p / B0V748qHzyU / 16:20 Мы ждем официальных подтверждений трансферов центрального защитника Давида Луиза в "Арсенал", Ромелу Лукаку в "Интер" и Джованни Ло Челсо в "Тоттенхэм".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:19, Вашингтон
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.
Обновлено в 16:39
Технологии
«Газпром-медиа» открыл агентство для продвижения блогеров
В июне этого года «Газпром-медиа» инвестировала в группу компаний Happy Monday Family, которая занимается интернет-рекламой с участием блогеров.
Обновлено в 11:34
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Обновлено вчера в 09:39
Здоровье
Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета
Диетолог и бывшая британская стюардесса Сара Андерсон рассказала, как правильно питаться до, во время и после полета для сохранения хорошего самочувствия, пишет Daily Mail.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В МВД сообщили об 11 пострадавших детях в ДТП под Новороссийском
Как сообщили в ГИБДД по предварительной информации, «примерно в 22:20 по московскому времени на 16-м км автодороги «Новороссийск - Керченский пролив» произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, после чего произошло опрокидывание обоих транспортных средств в обрыв».
Обновлено вчера в 17:37
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Кино
«Однажды в Голливуде» вышел в российский прокат
Не поклонники Тарантино фильм могут не понять.
Обновлено в 13:29
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Обновлено в 15:12
Гаджеты
Samsung удалила высмеивающий Apple ролик
Компания Samsung удалила рекламный ролик 2017 года Growing Up из некоторых YouTube-каналов.
Обновлено в 08:42
Авто
ГАЗ сконструировал конкурента пикапу Ford F-150
Уникальную модель ГАЗ 2308 «Атаман» выпустили в 1996 году. Новинка получила огромную вместительную кабину.
Обновлено в 12:45
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты
Honor объявил дату презентации своего первого телевизора
Китайский бренд Honor, принадлежащий Huawei, объявил дату презентации своего первого телевизора Honor Vision.
Обновлено в 16:25
Технологии
В России создадут тяжелый спасательный экраноплан
В России ведется разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана массой порядка 500-700 тонн, сообщает 8 августа ТАСС со ссылкой на заявление председателя совета директоров АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» Георгия Анцева.
Обновлено в 05:45
Экономика
Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента
Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Экономика
Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 09:45
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Политика
Госдума расследует иностранное вмешательство в российские выборы
Госдума создаст комиссию для парламентского расследования иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, передает «Дума ТВ».
Обновлено вчера в 11:27
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Теннис
Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Монреале
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монреале.
Обновлено в 14:29
Технологии
МТС позволит донатить бургеры, кофе и сертификаты на WASD.TV
Сервис работает с такими программами, как OBS Studio и XSplit. Альтернативные донаты интегрированы в чат канала стримера.
Обновлено в 08:00
Политика
Жители Южной Осетии почтили память жертв войны с Грузией
Жители Южной Осетии почтили память жертв войны 2008 года с Грузией, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Космос
Анатомию космической Чайки изучает телескоп
Основными компонентами Чайки являются три больших облака газа, наиболее отличительными из которых являются Sharpless 2-296, образующие крылья.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Британия намерена упростить визовый режим для ученых
По словам главы британского правительства, облегчённые правила получения виз будут способствовать закреплению за Великобританией статуса "научной супердержавы".
Обновлено в 15:46
Политика
Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы
8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 13:17
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено в 11:11