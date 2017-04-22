Футбол
Давид Луиз перешёл из «Челси» в «Арсенал»Свободная Пресса вчера в 16:28
Защитник лондонского «Челси» Давид Луиз стал игроком лондонского «Арсенала». «Канониры» официально объявили о переходе бразильского футболиста.
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Луиз о трансфере в «Арсенал»: «Думаю, не многие игроки согласились бы на такой переход»
Sports.ruвчера в 17:41
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:12, Вашингтон
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