Футбол

Давид Луиз перешёл из «Челси» в «Арсенал»Свободная Пресса вчера в 16:28

Защитник лондонского «Челси» Давид Луиз стал игроком лондонского «Арсенала». «Канониры» официально объявили о переходе бразильского футболиста.
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