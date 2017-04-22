Футбол
Давид Луиз перешёл из «Челси» в «Арсенал»Свободная Пресса 16:28
Защитник лондонского «Челси» Давид Луиз стал игроком лондонского «Арсенала». «Канониры» официально объявили о переходе бразильского футболиста.
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Примадонна из Лондона, топ-защитник решил сменить прописку в последний момент
Sport-placeвчера в 12:19
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В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве
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В Бурятии осудили трёх граждан КНДР, пытавшихся бежать из России
В Бурятии вынесли приговор двум северокорейским гражданам, пытавшихся незаконно пересечь российскую границу.
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В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
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В Турции произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали в 57 километрах от населенного пункта землетрясение магнитудой 5,8. Об этом в четверг сообщили специалисты из Геологической службы Соединенных Штатов.
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В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
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Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
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Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
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Армия и оружие
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Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
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Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
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13-летний мальчик утонул в Амуре в Хабаровске
По словам очевидцев, дети играли на берегу Амура. 13-летний мальчик пошёл в реку и утонул, поскольку не умел плавать.
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СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Общество
Минтруду предложили разрешить россиянам работать из дома
Минтруду предложили разрешить россиянам работать из дома Общероссийский народный фронт предложил Минтруду внести поправки в Трудовой кодекс РФ, по которым штатные сотрудники организаций время от времени смогут работать удаленно.
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Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
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Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС
Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено в 09:17
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам матчей недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.
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Здоровье
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Специалисты уверены, что кукуруза является ГМО продуктом.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Район Белого моря около взрыва на полигоне закрыли
Обновлено в 11:03
Технологии
В России созданы экранопланы для тушения пожаров
Обновлено в 00:40
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Онколог рассказал о семи симптомах развития рака
Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева" Сергей Абашин назвал семь самых показательных симптомов, которые могут говорить о том, что человек болен раком, сообщает "МедикФорум".
Обновлено в 22:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин обнаружил сходство образа Барбры Стрейзанд с Пугачевой
Российский шоумен Максим Галкин обнаружил сходство американской певицы Барбары Стрейзанд с образом его знаменитой супруги Аллы Пугачевой.
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Футбол
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ
Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:27
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Обновлено в 15:12
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Оренбургом
Автокатастрофа в Оренбургской области унесла три человеческие жизни. ДТП случилось на ФАД М-5 «Урал» в Бузулукском районе региона.
Обновлено в 16:43
Экономика
Россия резко нарастила экспорт легковых автомобилей
За первые шесть месяцев 2019 года объёмы поставок за границу российских легковых автомобилей выросли на 25,9%, грузовых автомобилей — на 2,8%. Соответствующие цифры приведены в специальном докладе на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Обновлено в 10:49