Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаSportbox.RU 15:09
Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
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Примадонна из Лондона, топ-защитник решил сменить прописку в последний момент
Sport-placeвчера в 12:19
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика
Зеленский проведет на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Обновлено в 14:51
Футбол
Футболисты «Баварии» забили 23 безответных мяча в товарищеском матче
У победителей встречи покер оформил Корентен Толиссо, по три мяча забили Роберт Левандовски, Леон Горецка и Томас Мюллер, дубли на свой счет записали Сарприт Сингх, Ренату Саншеш и Кваси Окьери Вридт, по разу отличились Леон Даяку, Александер Нолленбергер, Серж Гнабри и еще один мяч футболисты проигравшей команды забили в свои ворота.
Обновлено в 14:25
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Под Тверью жители нашли труп младенца в канаве в лесу
Страшную находку обнаружили местные жители в лесу Аввакумовском сельском поселении недалеко от Твери.
Обновлено в 14:57
Авто
Модели Renault Logan и Sandero сменят поколение в 2020 году
Как стало известно, Renault Logan следующей генерации получил внутрикорпоративный индекс XJI, Sandero — XJF.
Обновлено в 03:31
Здоровье
Почти три тысячи врачей в Подмосковье получают губернаторскую доплату
Более 2,7 тысячи подмосковных врачей в настоящее время получают так называемую губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей ежемесячно.
Обновлено в 09:52
Политика
Депутат из Украины заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады Олег Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.
Обновлено в 16:24
Интернет
Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников
Google анонсировала ряд нововведений, который в ближайшее время появится в мобильных приложениях «Карты».
Обновлено в 15:55
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Авто
Новая Toyota GR Supra стартует на российском рынке
Новая GR Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR и разработанной специалистами Toyota Gazoo Racing.
Обновлено в 10:01
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Футбол
Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен
Обновлено в 08:39
Футбол
Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»
Обновлено в 16:21
Общество
Сергей Собянин отметил лучшие проекты в области строительства
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».
Обновлено в 13:24
Политика
Британия намерена упростить визовый режим для ученых
Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для ученых со всего мира, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Турции. Об этом в четверг сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Здоровье
Ночные походы в туалет оказались признаком опасной болезни
Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК
3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
Обновлено в 11:57
Футбол
Ивоби перешел из «Арсенала» в «Эвертон»
Полузащитник Алекс Ивоби перешел из лондонского «Арсенала» в «Эвертон». Финансовые условия сделки не разглашаются.
Обновлено в 16:29
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Авто
Коленные подушки безопасности оказались неэффективными
Обновлено в 06:13