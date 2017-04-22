Футбол
Давид Луиз хочет покинуть «Челси» и перейти в «Арсенал»Спорт-Экспресс 10:55
Защитник "Челси" Давид Луиз может покинуть команду летом, утверждает L’Equipe. По информации СМИ, 32-летний бразилец близок к уходу в "Арсенал". Отмечается, что Луиз не принял участие в сегодняшней тренировке "Челси".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Происшествия
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
Обновлено в 14:11
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Общество
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии
Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Кино
Disney планирует переснять «Один дома»
Ранее Disney приобрела права телевизионной компании 20th Century Fox и ряда других популярных франшиз, в том числе The Simpsons, X-Men и Avatar, а также долю в потоковом сервисе Hulu и нескольких кабельных каналах Fox.
Обновлено в 11:50
Политика
В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»
Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Технологии
Во «ВКонтакте» появились музыкальные стикеры в историях
Обновлено в 10:49
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, пишет газета Salt Lake Tribune со ссылкой на копию письма Хантсмана.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Авто
Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто
В шоу-румах немецкого импортера Lada Automobile GmbH наряду со складскими остатками с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Наука
Древняя вода «состарила» литосферные плиты Земли
Обновлено вчера в 11:17
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой
48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Происшествия
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 06:44
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Кино
Квентин Тарантино посетил Россию
Популярный голливудский режиссер приехал в Россию, чтобы презентовать свой новый фильм.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.
Обновлено в 13:11
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Хоккей
Марков хочет вернуться в «Монреаль» и достичь рубежа в 1000 игр в НХЛ
По информации СМИ, хоккеист хочет подписать однолетний контракт с "Монреалем", чтобы закончить свою профессиональную карьеру и достичь рубежа в 1000 игр в НХЛ.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46