Защитник "Челси" Давид Луиз может покинуть команду летом, утверждает L’Equipe. По информации СМИ, 32-летний бразилец близок к уходу в "Арсенал". Отмечается, что Луиз не принял участие в сегодняшней тренировке "Челси".

Давид Луиз хочет покинуть «Челси» и перейти в «Арсенал»

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