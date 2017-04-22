Футбол

Давид Луиз хочет покинуть «Челси» и перейти в «Арсенал»Спорт-Экспресс 10:55

Защитник "Челси" Давид Луиз может покинуть команду летом, утверждает L’Equipe. По информации СМИ, 32-летний бразилец близок к уходу в "Арсенал". Отмечается, что Луиз не принял участие в сегодняшней тренировке "Челси".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Давид Луис пропустил тренировку «Челси» и хочет перейти в «Арсенал»

Sport24.ru12:49

Источник: Давид Луиз хочет перейти в «Арсенал»

Матч ТВ13:24

Д. Луис пропустил тренировку «Челси» и намерен перейти в «Арсенал»

Чемпионат13:14

Источник: Давид Луиз хочет перейти в «Арсенал»

Sportbox.RU13:24

Давид Луиз хочет перейти в «Арсенал» и отказался тренироваться с «Челси»

Sports.ru11:45

Давид Луис игнорирует тренировки «Челси» и хочет перейти в «Арсенал»

Soccer.ru10:59

Давид Луиз хочет покинуть «Челси» и перейти в «Арсенал»

Спорт-Экспресс10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Происшествия

В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева

Обновлено в 14:11
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Общество

Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии

Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Кино

Disney планирует переснять «Один дома»

Ранее Disney приобрела права телевизионной компании 20th Century Fox и ряда других популярных франшиз, в том числе The Simpsons, X-Men и Avatar, а также долю в потоковом сервисе Hulu и нескольких кабельных каналах Fox.
Обновлено в 11:50
Политика

В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»

Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Технологии

Во «ВКонтакте» появились музыкальные стикеры в историях

Обновлено в 10:49
Политика

Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир

Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Политика

Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, пишет газета Salt Lake Tribune со ссылкой на копию письма Хантсмана.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Летчики во время учений под Волгоградом крутили разные «бочки»

Обновлено в 07:59
Происшествия

Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск

Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Авто

Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто

В шоу-румах немецкого импортера Lada Automobile GmbH наряду со складскими остатками с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Наука

Древняя вода «состарила» литосферные плиты Земли

Обновлено вчера в 11:17
Гаджеты

Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой

48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Происшествия

Борис Корчевников попал в аварию

Обновлено в 13:53
Политика

Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Обновлено в 09:33
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 06:44
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Политика

Путин пошутил о пожарах перед пострадавшими от наводнения сибиряками

Обновлено в 06:40
Кино

Квентин Тарантино посетил Россию

Популярный голливудский режиссер приехал в Россию, чтобы презентовать свой новый фильм.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today

Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.
Обновлено в 13:11
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Обновлено в 01:30
Хоккей

Марков хочет вернуться в «Монреаль» и достичь рубежа в 1000 игр в НХЛ

По информации СМИ, хоккеист хочет подписать однолетний контракт с "Монреалем", чтобы закончить свою профессиональную карьеру и достичь рубежа в 1000 игр в НХЛ.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид Луис
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии. Известен благодаря отличному удару головой, великолепными для центрального защитника ударами из-за пределов штрафной, подключениям в атаку и рискованной игре.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное