Футбол
Давид Луиз тренируется отдельно от «Челси»Спорт-Экспресс 00:51
Защитник "Челси" Давид Луиз был отстранен от тренировок с основным составом команды. Как утверждает Daily Telegraph, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард принял данное решение, так как считает, что бразилец негативно влияет на игроков.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:36, Вашингтон
Политика
Помощник госсекретаря США по Латинской Америке ушла в отставку
Кимберли Брайер - помощник госсекретаря США по Западному полушарию - подала в отставку, сообщила The Washington Post.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 48
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Погибшие в ДТП под Новороссийском опознаны
Трое погибших в ДТП с участием внедорожника и автобуса под Новороссийском опознаны – все они живут в Челябинске, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте аварии.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей «заботы»
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить крымчан от демонстрируемой им неубедительной и неискренней "заботы".
Обновлено в 00:22
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество
ООН составила руководство по спасению мира для лентяев
ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском
Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории склада боеприпасов в Ачинске, где ранее произошел пожар, передает РИА "Новости" В Минобороны добавили, что инженерные работы начаты ради безопасности жителей региона.
Обновлено в 00:54
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
«Эсперанс» утвержден победителем африканской Лиги чемпионов
Африканская конфедерация футбола утвердила "Эсперанс" из Туниса в качестве победителя африканской Лиги чемпионов в этом сезоне.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено вчера в 04:38
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено вчера в 10:00
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронят 9 августа на Калитниковском кладбище
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия
Избитой семилетней девочке из Ингушетии врачи ампутировали руку
Обновлено вчера в 14:09
Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено вчера в 04:18