Футбол

Давид Луиз тренируется отдельно от «Челси»Спорт-Экспресс 00:51

Защитник "Челси" Давид Луиз был отстранен от тренировок с основным составом команды. Как утверждает Daily Telegraph, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард принял данное решение, так как считает, что бразилец негативно влияет на игроков.
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Давид Луиз тренируется отдельно от «Челси»

Спорт-Экспресс00:51

Давид Луис пропустил тренировку «Челси» и хочет перейти в «Арсенал»

Sport24.ruвчера в 12:49

Давид Луис игнорирует тренировки «Челси» и хочет перейти в «Арсенал»

Soccer.ruвчера в 10:59

Источник: Давид Луиз хочет перейти в «Арсенал»

Sportbox.RUвчера в 13:24

Д. Луис пропустил тренировку «Челси» и намерен перейти в «Арсенал»

Чемпионатвчера в 13:14

СМИ: Давид Луис хочет покинуть «Челси» и перейти в «Арсенал»

РИА Новостивчера в 13:05

Источник: Давид Луиз хочет перейти в «Арсенал»

Матч ТВвчера в 13:24
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:36, Вашингтон
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Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском

Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории склада боеприпасов в Ачинске, где ранее произошел пожар, передает РИА "Новости" В Минобороны добавили, что инженерные работы начаты ради безопасности жителей региона.
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В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Армия и оружие

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В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
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Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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К сотрудникам ФБК пришли с обысками

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Давид Луис
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии. Известен благодаря отличному удару головой, великолепными для центрального защитника ударами из-за пределов штрафной, подключениям в атаку и рискованной игре.
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