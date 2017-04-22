Футбол
Давид Луис пропустил тренировку «Челси» и хочет перейти в «Арсенал»Sport24.ru вчера в 12:49
Защитник «Челси» Давид Луис в среду не принял участия в тренировке команды. По информации Sky Sports, 32-летний бразилец хочет продолжить карьеру в «Арсенале».
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Армия и оружие
Турция и США создадут центр совместных операций в Сирии
Анкара и Вашингтон договорились сформировать центр проведения совместных операций для реализации мер по созданию и управлению буферной зоной на севере Сирийской Арабской Республики (САР).
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Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
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ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
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В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
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Обновлено вчера в 11:10
Политика
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Позиция президента Турции Тайипа Эрдогана, заявившего о непризнании воссоединения Крыма с Россией, разочаровывает и говорит о "заигрывании" с Украиной, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
Обновлено вчера в 19:32
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Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
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Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
В эфире телеканала NewsOne Тука указал на устарелость правил, по которым мир существовал после окончания Великой отечественной войны.
Обновлено вчера в 02:40
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено вчера в 10:15
Культура
Бельгиец случайно за €500 купил картину Рембрандта
Житель бельгийской провинции Льеж узнал, что купленная им 10 лет тому назад картина у незнакомца на рынке за 500 евро стоит более 30 миллионов евро.
Обновлено вчера в 05:49
Игры
Death Stranding исчезла из списка эксклюзивов PS4 на официальном сайте
На официальном сайте PlayStation присутствует страница со списком эксклюзивов PS4.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли с HBO ради Netflix
Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс заключили контракт с Netflix на съемки фильмов и шоу.
Обновлено в 00:02
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17
Обновлено вчера в 02:14
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения
На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель.
Обновлено вчера в 22:37
Спорт
В ВФВ прокомментировали расистский скандал с тренером сборной России
Пресс-секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Ирина Золотова прокомментировала информацию о расизме со стороны главного тренера женской команды Сержио Бузато.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 09:11
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Геологическая служба США предсказала крупное извержение вулкана
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Происшествия
Два участника несогласованной акции в Москве объявлены в розыск
Два человека, участвовавших в несогласованной акции в центре Москвы 27 июля, объявлены в розыск, одного из них зовут Сергей Фомин.
Обновлено вчера в 13:37
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Haval расширил дилерскую сеть в РФ
К дилерской сети китайской компании Haval в России добавились ещё восемь партнёров: «КорсГрупп» в Калуге, «Томь» в Кемерово, «Арсенал» в Красноярске, «Севертранс» в Мурманске, «СибМоторс» в Новокузнецке, «Премьера» в Самаре, «Армада-Авто» в Ульяновске и «Автомир» в Ярославле.
Обновлено вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Продюсерский центр Максима Фадеева запретил выступать певице Наргиз
Певица Наргиз на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA, в котором ее уведомили о расторжении контракта с ней, а сегодня она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек
Обновлено вчера в 23:22