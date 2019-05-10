Футбол

Давид Луис продлил контракт с «Челси»Soccer.ru 14:26

Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
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«Челси» объявил о продлении контракта с Давидом Луисом

Чемпионат14:28

Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси»

Советский спорт08:55

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Спорт-Экспресс14:11

Давид Луис продлил контракт с «Челси»

Soccer.ru14:26

«Челси» продлил контракт с Давидом Луисом

Sport24.ru13:54

Луис продлил контракт с «Челси»

Бомбардир.ру14:58

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Матч ТВ14:16
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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
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Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
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Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
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Авто

«Нешуточный» автопарк Евгения Петросяна

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Шоу-бизнес

Ирина Пегова показала взрослую дочь

Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
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Политика

Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая

Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено в 13:37
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Цветущая вдова Кобзона рассказала о радости

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Политика

Порошенко допрашивают следователи Генпрокуратуры по делу «майдана»

Следователи генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допрашивают в пятницу президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на "майдане" в феврале 2014 года.
Обновлено в 14:56
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Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Спорт

Тихонов – Шипулину: «Какая тебе Дума? Почитай комментарии и подумай, идти тебе туда или нет»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин не должен идти в Госдуму.
Обновлено в 13:38
Баскетбол

«Химки» обыграли «Астану» и вышли в полуфинал серии Единой лиги ВТБ

Обновлено в 09:42
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 08:20
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Российские прыгуны в воду взяли «серебро» на казанском этапе FINA

Дуэт из России завоевал второе место на казанском этапе FINA по прыжкам в воду.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Кино

Суд рассмотрит иск чеченского писателя к Джеймсу Кэмерону

Заводской суд города Грозного намерен рассмотреть иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссёра Джеймса Кэмерона, сообщил ТАСС адвокат истца Дмитрий Казацкер.
Обновлено в 14:21
Общество

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

Самый пожилой мужчина России - 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев - умер в пятницу в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ), сообщила ТАСС замглавврача больницы Тамара Касиева.
Обновлено в 15:40
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Происшествия

Пассажира с миной времен войны сняли с рейса в Домодедово

В Домодедово служба безопасности аэропорта сняла с рейса пассажира, у которого обнаружили, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 15:14
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео

По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
Политика

Пентагон выделит более 1,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил выделение $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:34
Политика

Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке

Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

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Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
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Политика

США расширят перечень стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

Белый дом готовится расширить список стран, которые США подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях.
Обновлено вчера в 20:04
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Давид Луис
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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