Футбол

Давид Луис продлил контракт с «Челси»Soccer.ru вчера в 14:26

Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
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«Челси» объявил о продлении контракта с Давидом Луисом

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Луис продлил контракт с «Челси»

Бомбардир.рувчера в 14:58

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

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Давид Луис продлил контракт с «Челси»

Soccer.ruвчера в 14:26

«Челси» продлил контракт с Давидом Луисом

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Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Матч ТВвчера в 14:16

Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси»

Советский спортвчера в 08:55
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Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
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Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Хоккей

Гол Кучерова вошёл в топ-3 лучших шайб первого игрового дня ЧМ-2019

Вашему вниманию предлагаются три лучших гола первого игрового дня ЧМ-2019.
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Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет

Обновлено вчера в 19:45
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался назвать примерную сумму ущерба от поставок из России некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
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Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
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Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
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Полпред РФ Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы сообщил, что никакой речи о "капитуляции" самопровозглашенных ДНР и ЛНР быть не может.
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Космос

Blue Origin показала лунный посадочный модуль

Обновлено вчера в 05:21
Политика

Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния

Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
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Алена Водонаева призналась, что разводится с мужем

Выяснилось, что знаменитость разводится с мужем Алексеем Косинусом.
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.
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В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек

Обновлено в 02:25
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

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Здоровье

Онколог рассказал, какие люди больше подвержены заболеванию раком кожи

Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков рассказал «Вечерней Москве», что за признаки могут указывать на это серьезное заболевание, какие люди ему чаще всего подвержены и почему важно проходить ежегодное обследование.
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Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
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