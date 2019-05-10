Футбол

Давид Луис продлил контракт с «Челси»Soccer.ru вчера в 14:26

Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
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Давид Луис продлил контракт с «Челси»

Soccer.ruвчера в 14:26

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Матч ТВвчера в 14:16

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 14:11

«Челси» объявил о продлении контракта с Давидом Луисом

Чемпионатвчера в 14:28

«Челси» продлил контракт с Давидом Луисом

Sport24.ruвчера в 13:54

Луис продлил контракт с «Челси»

Бомбардир.рувчера в 14:58

Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси»

Советский спортвчера в 08:55
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Происшествия

В Москве умер журналист Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:28
Политика

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Кино

Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент

Обновлено в 00:05
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Баскетбол

«Голден Стэйт» победил в серии с «Хьюстоном» со счетом 4-2

Встреча прошла на паркете «Тойота-центра» в Хьюстоне и завершилась со счетом 118:113 в пользу гостей.
Обновлено в 02:37
Политика

Трамп прокомментировал ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico прокомментировал недавний ракетный пуск КНДР.
Обновлено вчера в 20:30
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву второе место на «Евровидении-2019»

Обновлено 09 мая в 13:04
Футбол

Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Обновлено в 00:11
Гаджеты

Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29 долларов

Обновлено вчера в 07:49
Гаджеты

Apple запустила производство новых процессоров для смартфонов iPhone

Обновлено в 03:26
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером

«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве

Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
Обновлено в 03:31
Общество

Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 10 мая

Обновлено вчера в 03:26
Политика

США отказали в визе российским делегатам

США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Общество

Подставную миллионершу из России приговорили к тюремному сроку в США

ИА «Ореанда-Новости» Притворявшуюся наследницей многомиллионного состояния уроженку России Анну Сорокину в США приговорили к тюремному заключению сроком от четырёх до двенадцати лет по обвинению в мошенничестве.
Обновлено вчера в 09:15
Здоровье

Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды

Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Общество

Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню

Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Путешествия

Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана

Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил свою экспедицию и стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

США обвинили Россию в манипуляции валютой

Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено 09 мая в 21:16
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии.
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