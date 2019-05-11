Футбол
Давид Луиз продлил контракт с «Челси»Спорт-Экспресс вчера в 14:11
Защитник "Челси" Давид Луиз продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:14, Ашберн
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Культура
В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Порошенко допросили по делу Евромайдана
В украинских СМИ ранее со ссылкой на источники в генпрокуратуре сообщили о согласии Порошенко дать показания по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:28
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»
Обновлено 09 мая в 07:44
Наука
Ученые выяснили, кто больше сплетничает
Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Футбол
Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Музыка
Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:32
Политика
Лукашенко: к задержанному экс-замглавы Совбеза давно были вопросы
Господин Лукашенко уточнил, что Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранительных органов еще до того, как стал работать в Совбезе.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Футбол
Главный тренер «ПСЖ» не станет делать форварда Неймара капитаном
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар не станет новым капитаном команды, заявил главный тренер парижской команды Томас Тухель, его слова 11 мая приводит Goal.
Обновлено в 03:15
Хоккей
Телегин вошел в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии
Нападающий ЦСКА Иван Телегин заявлен в состав сборной России на чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 06:57
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО
Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из зала суда босиком
Возле здания суда дежурили поклонники с плакатами с призывом освободить Бритни Спирс и не назначать ей наказание.
Обновлено вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Обновлено в 01:10
Футбол
«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера
"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Автоспорт
Шварцман одержал победу в дебютной гонке «Формулы-3»
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24