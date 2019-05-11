Футбол

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»Спорт-Экспресс вчера в 14:11

Защитник "Челси" Давид Луиз продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
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«Челси» объявил о продлении контракта с Давидом Луисом

Чемпионатвчера в 14:28

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Матч ТВвчера в 14:16

Давид Луис продлил контракт с «Челси»

Soccer.ruвчера в 14:26

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 14:11

«Челси» продлил контракт с Давидом Луисом

Sport24.ruвчера в 13:54

Луис продлил контракт с «Челси»

Бомбардир.рувчера в 14:58

Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси»

Советский спортвчера в 08:55
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:14, Ашберн
Политика

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
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В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым

Обновлено в 04:56
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В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
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Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Порошенко допросили по делу Евромайдана

В украинских СМИ ранее со ссылкой на источники в генпрокуратуре сообщили о согласии Порошенко дать показания по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:28
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Поврежденный мемориал участникам войны в Севастополе восстановят

Обновлено в 07:06
Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Обновлено в 06:39
Происшествия

В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»

Обновлено 09 мая в 07:44
Наука

Ученые выяснили, кто больше сплетничает

Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Футбол

Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Музыка

Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:32
Политика

Лукашенко: к задержанному экс-замглавы Совбеза давно были вопросы

Господин Лукашенко уточнил, что Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранительных органов еще до того, как стал работать в Совбезе.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Футбол

Главный тренер «ПСЖ» не станет делать форварда Неймара капитаном

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар не станет новым капитаном команды, заявил главный тренер парижской команды Томас Тухель, его слова 11 мая приводит Goal.
Обновлено в 03:15
Хоккей

Телегин вошел в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии

Нападающий ЦСКА Иван Телегин заявлен в состав сборной России на чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 06:57
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО

Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка

10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Бритни Спирс вышла из зала суда босиком

Возле здания суда дежурили поклонники с плакатами с призывом освободить Бритни Спирс и не назначать ей наказание.
Обновлено вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

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Футбол

«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера

"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
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Шварцман одержал победу в дебютной гонке «Формулы-3»

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Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
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Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии.
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