Футбол
Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»ТАСС 16:21
Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с бразильским защитником Давидом Луисом, ранее выступавшим за лондонский "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Арсенала". Контракт с 32-летним защитником рассчитан на два года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:19, Вашингтон
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