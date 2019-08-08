Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с бразильским защитником Давидом Луисом, ранее выступавшим за лондонский "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Арсенала". Контракт с 32-летним защитником рассчитан на два года.

Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»

Наука Нейросети Google принесли не прибыль, а полумиллиардные убытки Согласно официальной финансовой отчётности, которую изучил Bloomberg, в прошлом году выручка выросла до 125 миллионов долларов (около 8,1 миллиарда рублей), но при этом убытки составили более 570 миллионов (37,2 миллиарда рублей).

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Гаджеты В Китае стартовали продажи недорогих часов Amazfit Health Watch с ЭКГ Стоит отметить, что датчик ЭКГ в Amazfit Health Watch настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика Депутат из Украины заявил о невозможности возвращения Крыма Депутат Верховной рады Олег Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.

Кино Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома» Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Армия и оружие Су-30 разбился в Индии Российский истребитель Су-30МКИ, принадлежащий ВВС Индии, разбился в штате Ассам на востоке страны.

Финансы В Дании начали выдавать ипотеку под 0% Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.

Общество ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Политика Киев разрешил российскому самолету пролететь над Украиной из-за грозы Российскому самолету, который направлялся из Бари (Италия) в Москву, было разрешено войти в украинское воздушное пространство, чтобы обойти грозовой фронт.

Происшествия Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.

Общество Концепцию арт-парка на Добролюбова выберут петербуржцы Сегодня, 8 августа, на сайте art-park.spb.ru стартовал второй этап голосования по проекту арт-парка на проспекте Добролюбова, концепцию которого определят жители нашего города.

Армия и оружие Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь Российские разведчики выполнили все задания второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2019 в индийском городе Джейсалмер, установив рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь.

Армия и оружие СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.

Общество Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.

Политика Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.

Кино Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил в интервью российским журналистам, что обожает фильмы режиссера Тимура Бекмамбетова.

Наука В Ирландии найдено скопление неолитических памятников Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Происшествия Mercedes влетел в бригаду реанимации в центре Петербурга Дорожное происшествие с участием бригады реанимации произошло в Петербурге на пересечении улицы Некрасова и Лиговского проспекта в четверг, 8 августа.