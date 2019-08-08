Футбол

Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»ТАСС 16:21

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с бразильским защитником Давидом Луисом, ранее выступавшим за лондонский "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Арсенала". Контракт с 32-летним защитником рассчитан на два года.
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Источник: Давид Луиз хочет перейти в «Арсенал»

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Бразильский футболист
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