Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с бразильским защитником Давидом Луисом, ранее выступавшим за лондонский "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Арсенала". Контракт с 32-летним защитником рассчитан на два года.

Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»

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