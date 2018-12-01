Футбол

Давид Луис отказался от переезда в Китай и намерен остаться в «Челси»
REGNUM
04:41

Бразильский защитник футбольного клуба английской премьер-лиги «Челси» Давид Луис намерен и дальше играть за свой клуб, сообщает 1 декабря uol.com. Текущий контракт футболиста с «Челси» рассчитан до конца сезона 2018/19.
REGNUM04:41

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Луис отказался от трансфера в Китай и хочет продлить контракт с «Челси»

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Давид Луис отказался от переезда в Китай

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Луиз отказался переходить в чемпионат Китая и намерен продлить контракт с «Челси»

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Давид Луис отказался играть в Китае и намерен продлить контракт с «Челси»

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Давид Луис хочет остаться в «Челси». Бразильцем интересуются в Китае

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Давид Луиз отказался от переезда в Китай и хочет продлить контракт с «Челси»

Sports.ru01:46
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
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Давид Луис
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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