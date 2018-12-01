Футбол

Давид Луис отказался от переезда в Китай
Sport24.ru
02:59

Защитник «Челси» Давид Луис принял решение и дальше выступать за лондонский клуб. Представители бразильца контактировали с одним из китайских клубов, но футболист принял решение остаться в Англии, сообщает UOL.
Sport24.ru02:59

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Луис отказался от трансфера в Китай и хочет продлить контракт с «Челси»

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
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Давид Луис
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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