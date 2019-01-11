Футбол

Давид Луис может летом перейти в «Бенфику»
Sport24.ru
04:18

Защитник «Челси» Давид Луис ведет переговоры с «Бенфикой». Летом 31-летний бразилец станет свободным агентом и пока не получил от синих предложения о новом контракте. Луис провел в «Бенфике» четыре сезона до того, как перешел в «Челси» в 2011 году.
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