Футбол
Защитник «Челси» Давид Луис ведет переговоры с «Бенфикой». Летом 31-летний бразилец станет свободным агентом и пока не получил от синих предложения о новом контракте. Луис провел в «Бенфике» четыре сезона до того, как перешел в «Челси» в 2011 году.
Sport24.ru04:18
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Транспорт
ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права
Госавтоинспекция внесла изменения в проект закона, регламентирующего правила сдачи экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 06:53
Политика
В МИД прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника»
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потери ею "единственного союзника на западном направлении".
Обновлено в 05:32
Космос
Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности
Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В СК заявили, что погибших в ЦАР журналистов убили во время ограбления
Следственный комитет России(СК) отчитался о ходе расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 05:22
Космос
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship.
Обновлено в 05:58
Финансы
Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке
В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в октябре 2018 года, тогда они выросли на 0,4-0,6 п.п. Ранее в пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" сообщили, что с 1 января текущего года банк повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты
Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Общество
Специалисты детально изучат аварийный участок Канала имени Москвы
Специалисты приступят к детальному обследованию аварийной зоны Тушинского тоннеля, где накануне произошел потоп.
Обновлено в 05:20
Экономика
The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Обновлено в 01:38
Гаджеты
Apple выпустит три новых модели iPhone
Компания Apple Inc. в этом году, как ожидается, представит три новые модели iPhone.
Обновлено в 06:49
Авто
Ford может закрыть свои заводы в Европе и России
Издание Bloomberg со ссылкой на главу европейского подразделения компании Ford Стивена Армстронга, сообщает о том, что марка намеревается сократить тысячи рабочих мест и, вместе с тем, изменить свою стратегию на европейском рынке.
Обновлено вчера в 13:59
Музыка
Стала известна последняя воля Криса Кельми
Наследники музыканта Криса Кельми собираются выполнить его последнюю волю.
Обновлено в 02:07
Политика
На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании
Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено в 02:41
Политика
Матвиенко предложила восстановить звание генерал-прокурора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила к 300-летию Генпрокуратуры вновь восстановить историческое звание главы ведомства – генерал-прокурор.
Обновлено в 04:39
Спорт
Мосгорсуд сохранил за Зубковым титул олимпийского чемпиона
Мосгорсуд в пятницу отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение вернуть главе Федерации бобслея России Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено вчера в 06:05
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Бостоном» в НХЛ благодаря дублю Овечкина
Обновлено в 00:55
Спорт
Председателя олимпийского комитета Японии обвинили в коррупции
Председателю олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде предъявлены обвинения в коррупции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:53
Политика
МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже
В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Ингушетии уволили главврача роддома, где ребенку заклеили рот
Главный врач республиканского перинатального центра в Ингушетии уволена после скандала с опубликованным в соцсетях видео с младенцем, которому заклеили рот пластырем, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Обновлено в 05:19
Происшествия
На ВДНХ маршрутка врезалась в дерево
Маршрутный микроавтобус врезался в дерево на территории ВДНХ на севере Москвы после того, как водителю стало плохо, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Двоих россиян госпитализировали на Бали после падения в ущелье
Обновлено в 04:09
Путешествия
Немцы признались в неприязни к российским и британским туристам
По данным опроса, 60% жителей Германии возмущены тем, что туристы из России ведут себя слишком шумно, 56% немцев отметили тягу к алкоголю.
Обновлено в 01:14
Общество
В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей
Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Происшествия
Суд во Франции вынес приговор по делу Павленского
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В центре Москвы около жилого дома нашли скелет человека
Человеческие кости обнаружили у жилого дома в центре Москвы, по предварительным данным, ранее эта территория использовалась для захоронения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в шпионаже
Гражданин Китая, являющийся топ-менеджером Huawei, задержан в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР, сообщают в пятницу польские СМИ со ссылкой на заявление замглавы разведслужбы Польши.
Обновлено в 06:37