Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»Евро-футбол.ру 12:11
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:04, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Сторонники Атамбаева захватили спецназовцев в резиденции
В резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева остались шесть бойцов спецназа. Об этом стало известно «Интерфаксу».
Обновлено в 16:24
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
Обновлено в 14:54
Происшествия
Автобус с туристами сорвался с обрыва под Новороссийском
Рейсовый автобус и два автомобиля столкнулись под Новороссийском на трассе А-146, шесть человек спасены, судьба еще почти сорока неизвестна, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 16:26
Политика
Зеленский прибыл с первым визитом в Турцию
Напомним, 5 августа сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 08:01
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой
48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой
Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено в 10:57
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Стало известно, где похоронят Вилли Токарева
Обновлено в 04:36
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Авто
Новая Hyundai Sonata в РФ получит единственный мотор
Корейский автопроизводитель прошел всю необходимую сертификацию для нового поколения Sonata.
Обновлено в 01:55
Культура
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено в 10:55
Театры
В Калининграде пройдет новый театральный фестиваль «Башня»
География фестиваля заняла почти весь Калининград.
Обновлено в 02:13
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания.
Обновлено в 06:34
Экономика
«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
Обновлено вчера в 19:27
Политика
Кличко намерен баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен снова баллотироваться на эту должность.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Футбол
Боян Кркич перешел в клуб MLS «Монреаль Импакт»
Трехкратный чемпион Испании по футболу и двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Боян Кркич перешел в клуб "Монреаль Импакт", сообщается на официальном сайте команды из североамериканской MLS.
Обновлено в 14:41
Общество
Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации
Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
Обновлено в 15:54
Политика
В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»
Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Наука
Необычную особенность онкологии у пожилых людей нашли медики из США
Наблюдая за долгожителями медики обнаружили, что у 75-80 летних людей угроза рака снижается, а самым опасным признан возраст - 45-50 лет.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Глюкоза рассказала об отношениях с мужем
Певица Глюкоза опровергает слухи о разводе с бизнесменом Александром Чистяковым и в этот раз она решила расставить все точки над i. Об этом пишет Дни.ру.
Обновлено в 12:19
Политика
Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков
Зеленский отметил, что не станет снимать браслеты, пока не «вернёт моряков домой».
Обновлено в 15:47
Политика
ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму
Центризбирком не удовлетворил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 07:24
Футбол
Уэлбек стал футболистом «Уотфорда»
Обновлено в 12:27