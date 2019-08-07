Футбол

Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»Евро-футбол.ру 12:11

Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии. Известен благодаря отличному удару головой, великолепными для центрального защитника ударами из-за пределов штрафной, подключениям в атаку и рискованной игре.
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