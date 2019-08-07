Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»Евро-футбол.ру вчера в 12:11
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
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Происшествия
В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Авто
ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150
Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.
Обновлено в 01:23
Игры
Sony, Microsoft и Nintendo обяжут разглашать шансы выпадения предметов в лутбоксах
Американская ассоциация разработчиков видеоигр ESA объявила о том, что Sony, Microsoft и Nintendo работают над новой политикой, которая обяжет разработчиков и издателей разглашать шансы выпадения тех или иных предметов из лутбоксах.
Обновлено вчера в 11:50
Наука
Ученые назвали главного борца с глобальным потеплением
Крупные морские водоросли оказались одними из главных борцов с глобальным потеплением – большая часть из них оказывается быстро захороненной в глубинах или на дне океана, где их не могут разложить бактерии и вернуть углекислоту в атмосферу.
Обновлено 06 августа в 08:44
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Музыка
Певица Бьорк выпустила новый клип на песню «Losss»
Певица исландского происхождения Бьорк выпустила новый клип на песню «Losss». Видео опубликовано на YouTube канале исполнительницы.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Предполагается, что реформа затронет продукцию легпрома и автопрома, спецтехнику, трамвайные вагоны, мебель и ПО, но не распространится на закупки для целей обороны и безопасности.
Обновлено вчера в 13:08
Кино
Мединский привел в Кремль Тарантино
Глава Министерства культуры Владимир Мединский встретился с легендарным кинорежиссером Квентином Тарантино.
Обновлено 06 августа в 14:07
Финансы
Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар
Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Космос
Марс захватили живучие пришельцы – ученые
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг вновь ошарашил общественность новой сенсационной находкой.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
Савченко снялась в «эротичной» фотосессии на берегу Балтийского моря
Депутат Верховной рады Надежда Савченко выложила в Сеть необычную фотосессию.
Обновлено вчера в 21:28
Наука
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Анализ "намагниченности" древних вулканических пород показал, что последний переворот полюсов Земли затянулся примерно на 22 тысячи лет, что в разы больше прошлых оценок.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли с HBO на Netflix
Отмечается, что создатели «Игры престолов» долгое время обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но в итоге остановились на Netflix.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
«Известия»: в российской армии создадут спецподразделения антихакеров
Минобороны РФ создаст особые подразделения для защиты "военного интернета".
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась угарным газом
В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28