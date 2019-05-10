Футбол

Давид Луис анонсировал продление контракта с «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 08:47

Нынешнее соглашение бразильского футболиста рассчитано до конца текущего сезона.
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Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси»

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