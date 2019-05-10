Футбол
Давид Луис анонсировал продление контракта с «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 08:47
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Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено вчера в 19:37
Энергетика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Виторган объяснил свои слова о праздновании Дня Победы
Российский актер театра и кино, режиссер-постановщик Максим Виторган заявил, что его слова о праздновании 9 мая были вырваны из контекста.
Обновлено вчера в 05:10
Хоккей
Сборная России победила норвежцев в стартовом матче чемпионата мира
Обновлено вчера в 12:25
Политика
США отказали в визе российским делегатам
США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии
В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Алексей Сахнин о том, ждет ли нас деспотизм разумных машин
3D-принтеры печатают дома и машины, дешевые беспилотные такси заменяют общественный транспорт.
Обновлено в 02:21
Авто
«Внедорожный» Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью
Компания Suzuki назвала официальную дату выхода в продажу двух новых версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Кино
Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:41
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина получила травму на съемках нового клипа
Совсем скоро Ольга Серябкина порадует поклонников новым клипом. Однако не съемках не обошлось без происшествия — артистка получила травму.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Мария Шукшина всю жизнь скандалит с сестрой
Если верить Андреевой, Ольга всю жизнь как будто бы завидует сестре, не может смириться ни с одним ее серьезным поступком, независимо от того, правильный он или нет.
Обновлено в 02:29
Транспорт
Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе
Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в любви
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в конце мая и начале июля.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах
В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Летевший из Грузии Ан-12 посадили и обыскали в Индии
Обновлено в 02:07
Транспорт
МВД сделает тюнинг автомобилей проще
«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26