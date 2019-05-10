Давид Луис анонсировал продление контракта с «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 08:47

Спорт день за днем

Политика Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Общество Виторган объяснил свои слова о праздновании Дня Победы Российский актер театра и кино, режиссер-постановщик Максим Виторган заявил, что его слова о праздновании 9 мая были вырваны из контекста.

Политика США отказали в визе российским делегатам США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.

Политика О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

Авто «Внедорожный» Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью Компания Suzuki назвала официальную дату выхода в продажу двух новых версий популярного компактвэна Ertiga.

Армия и оружие Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.

Общество Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.

Общество Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.

Политика Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".

Кино В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина получила травму на съемках нового клипа Совсем скоро Ольга Серябкина порадует поклонников новым клипом. Однако не съемках не обошлось без происшествия — артистка получила травму.

Шоу-бизнес Мария Шукшина всю жизнь скандалит с сестрой Если верить Андреевой, Ольга всю жизнь как будто бы завидует сестре, не может смириться ни с одним ее серьезным поступком, независимо от того, правильный он или нет.

Транспорт Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.

Общество Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в любви Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в конце мая и начале июля.

Авто АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Транспорт МВД сделает тюнинг автомобилей проще «В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.