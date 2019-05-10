Футбол

Давид Луис продлил контракт с «Челси»Soccer.ru 14:26

Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
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«Челси» продлил контракт с Давидом Луисом

Sport24.ru13:54

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Матч ТВ14:16

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Спорт-Экспресс14:11

Давид Луис продлил контракт с «Челси»

Soccer.ru14:26

«Челси» объявил о продлении контракта с Давидом Луисом

Чемпионат14:28

Луис продлил контракт с «Челси»

Бомбардир.ру14:58

Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси»

Советский спорт08:55
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Хоккей

Сборная России расправилась с норвежцами на старте чемпионата мира

Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес

Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО

Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
Обновлено в 12:48
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Общество

Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк

Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию

Обновлено в 12:06
Происшествия

Пожар на автозаправке в Чечне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Происшествия

На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Футбол

В «Локомотиве» потеряли связь с Денисовым

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался относительно ситуации с капитаном команды Игорем Денисовым, передает Sport24.
Обновлено в 16:41
Энергетика

«Нафтогаз Украины» в январе-апреле 2019 г направил в бюджет $1,4 млрд налогов

Группа "Нафтогаз Украины" за четыре месяца 2019 года выплатила в государственный бюджет 37,2 миллиарда гривен (более 1,4 миллиарда долларов) налогов или около 16,5% общих доходов бюджета, оставаясь самым крупным налогоплательщиком на Украине, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Обновлено в 10:21
Здоровье

Роспотребнадзор проверил готовность к половодью

Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
Обновлено в 18:37
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги

"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Политика

США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей

Путин забросил десять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 12:27
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Беременная Катя Колисниченко вышла замуж

Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста

Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»

Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Хоккей

Словакия сенсационно обыграла сборную США на ЧМ-2019

Обновлено в 16:49
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Музыка

К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение

Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Подписчики оценили новый цвет волос Виктории Бони, но не длину

Обновлено в 15:02
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Хоккей

Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею

Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено в 18:45
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Давид Луис
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии.
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