Давид Луис анонсировал продление контракта с «Челси»Евро-футбол.ру 08:47

Происшествия Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.

Политика Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.

Политика США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.

Хоккей Сборная Чехии обыграла шведов в матче чемпионата мира Хоккеисты сборной Чехии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Швеции.

Футбол Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.

Происшествия Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.

Происшествия В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве Журналист Сергей Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Хоккей Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.

Экономика Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.

Происшествия В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Лавров увидел в действиях США в АТР угрозу для России Москва усматривает в действиях США в Азиатско-Тихоокеанском регионе угрозу для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Армия и оружие Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.

Происшествия Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Политика Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом Геноцидом признал депортацию крымских татар в 1944 году латвийский сейм 9 мая, сообщает пресс-служба сейма на официальном сайте.

Политика Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400 В Турции опровергли информацию немецкой газеты Bild об отказе от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.