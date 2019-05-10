Футбол

Давид Луис анонсировал продление контракта с «Челси»Евро-футбол.ру 08:47

Нынешнее соглашение бразильского футболиста рассчитано до конца текущего сезона.
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«Челси» объявил о продлении контракта с Давидом Луисом

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Луис продлил контракт с «Челси»

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Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Спорт-Экспресс14:11

Давид Луис продлил контракт с «Челси»

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«Челси» продлил контракт с Давидом Луисом

Sport24.ru13:54

Давид Луиз продлил контракт с «Челси»

Матч ТВ14:16

Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси»

Советский спорт08:55
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