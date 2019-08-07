Футбол
Давид Луис стал игроком лондонского «Арсенала»Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:52
Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Давида Луиса. Ранее он выступал за другой клуб из столицы Англии — «Челси». В новой команде Давид Луис будет играть под 23-м номером.
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Давид Луис: не думаю, что многие согласились бы перейти в «Арсенал» из «Челси»
Чемпионатвчера в 17:30
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
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