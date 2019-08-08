Футбол

Давид Луис: «Немногие бы согласились перейти из „Челси“ в „Арсенал“»Soccer.ru вчера в 17:44

Не думаю, что много игроков согласились бы на такой переход, они бы испугались. Напомним, Давил Луис перешел в "Арсенал" в последние часы до закрытия трансферного окна в Англии.
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Луис: «Не думаю, что многие согласились бы перейти из „Челси“ в „Арсенал“»

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