Футбол

Давид Луис: «Не многие бы согласились перейти из „Челси“ в „Арсенал“»Soccer.ru вчера в 17:44

Не думаю, что много игроков согласились бы на такой переход, они бы испугались. Напомним, Давил Луис перешел в "Арсенал" в последние часы до закрытия трансферного окна в Англии.
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Давид Луис: «Не многие бы согласились перейти из „Челси“ в „Арсенал“»

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Источник: Давид Луиз хочет перейти в «Арсенал»

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