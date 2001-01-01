Футбол

Давид Луис: «„Бернли“ играл в антифутбол»Бомбардир.ру 00:39

Челси — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
8′
Джеффри Хендрик
Н'Голо Канте
12′
Гонсало Игуаин
14′
24′
Эшли Барнс
32′
Томас Хитон
Каллум Хадсон-Одои
Педро Родригес
41′
Н'Голо Канте
Матео Ковачич
46′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
77′
Педро Родригес
90′+2′
Матео Ковачич
90′+4′
Защитник "Челси" Давид Луис прокомментировал ничью синих против "Бернли" (2:2).
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