Футбол
Давид Луис: «„Бернли“ играл в антифутбол»Бомбардир.ру 00:39
|8′
Джеффри Хендрик
Н'Голо Канте
|12′
Гонсало Игуаин
|14′
|24′
Эшли Барнс
|32′
Томас Хитон
Каллум Хадсон-Одои
Педро Родригес
|41′
Н'Голо Канте
Матео Ковачич
|46′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
|77′
Педро Родригес
|90′+2′
Матео Ковачич
|90′+4′
|76%
|Владение мячом
|24%
|87%
|Процент точных передач
|59%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|9
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|1
|4
|Отборы
|15
|9
|Фолы
|4
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
17
Ковачич
5
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Хитон
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
13
Хендрик
18
Вествуд
4
Корк
31
Макнил
11
Вуд
10
Барнс
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
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